Corriere dello Sport, Fiorentina: "Destino segnato per Iachini: ora Sarri o Spalletti"

vedi letture

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio all'interno sulla Fiorentina con il titolo seguente: "Destino segnato per Iachini: ora Sarri o Spalletti". Finale già scritto quello che attende il tecnico marchigiano 82 giorni dopo la sua conferma da parte di Commisso, scelta che mostra le sue prevedibili crepe: la squadra è senza gioco. Il match con lo Spezia può rappresentare per lui lo spartiacque, ma deciderà il presidente viola che ha sul libro paga anche Montella. Il sostituto, con ogni probabilità, sarà uno tra Sarri, affascinato dall'ipotesi Fiorentina, e Spalletti, vecchio pallino del ds. Commisso riflette, ma pesa in lui l'ammissione di colpa nell'esonerare Iachini e il terzo allenatore stipendiato contemporaneamente. Lo spogliatoio non è schierato in modo granitico con il tecnico, ma deciderà Commisso.