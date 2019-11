"Florenzi divide ct e Fonseca". Così titola in prima pagina, più precisamente in taglio basso, l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul terzino gialorosso. Il ct Roberto Mancini lo ha riportato in Nazionale definendolo, per lui, un calciatore importantissimo. Mentre il tecnico della Roma, Fonseca, ha dichiarato che il giocatore, per lui, è un'opzione.