Corriere dello Sport: "Florenzi-Roma scatta l'ora X"

"Florenzi-Roma scatta l'ora X". Questo il titolo del Corriere dello Sport a pagina 14 sul futuro del capitano giallorosso, sempre in dubbio: "Durante la sosta ci sarà il colloquio decisivo fra le parti. Il capitano vorrebbe restare ma c'è in ballo anche l'Europeo. Fonseca non può dargli garanzie. Fiorentina, Cagliari e Milan in attesa. In attacco Petagna non scalda il tecnico".