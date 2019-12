Corriere dello Sport: "Florenzi, si va verso l'addio"

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport troviamo un titolo sulla Roma che recita: "Florenzi, valanga d'amore. Ma si va verso l'addio". Florenzi è arrivato come un regalo di Natale per la Roma, dopo mesi in panchina a guardare i compagni. E ha trascinato la Roma alla vittoria, con anche un assist. Ma ora potrebbe lasciare Roma e la Roma. Le sue parole "Vi farò un discorso strappalacrime", pronunciate uscendo dallo stadio hanno alzato numerosi dubbi sul suo futuro. Florenzi vuole l'Europeo, e per ottenerlo deve giocare. Fonseca non glielo può garantire ed ecco che potrebbe maturare la decisione di cambiare aria.