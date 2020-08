Corriere dello Sport: "Friedkin rifiuta 50 milioni per Zaniolo"

"Friedkin rifiuta 50 milioni per Zaniolo", si legge in taglio alto sull'apertura odierna del Corriere dello Sport. "Un club inglese (il Tottenham?) si presenta a Trigoria - si legge - ma Nicolò per Dan non ha prezzo". Un ulteriore segnale a testimonianza della centralità del classe '99 nel progetto giallorosso: la nuova Roma di Friedkin riparte anche e soprattutto da Zaniolo.