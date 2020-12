Corriere dello Sport: "Furia Mihajlovic, porta la squadra in ritiro fino a Natale"

Cinque reti nei primi 45 minuti, di cui tre nel primo quarto d'ora, hanno mandato su tutte le furie Sinisa Mihajlovic. Ed il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Furia Mihajlovic, porta la squadra in ritiro fino a Natale". Il Bologna è stato travolto dallo tsunami giallorosso e Mihajlovic a fine gara dà direttive ben precise: "Non ci vuole un ingegnere nucleare per capire che dobbiamo salvarci. E non mi servivano nemmeno i cinque gol. Prima pensiamo alla salvezza e poi al resto. Non avevamo preparato la partita così, dovevamo essere più coraggiosi, aggredire di più. Siamo stati poco intensi, non abbiamo fatto un fallo. Non mi do responsabilità, per questo andiamo in ritiro". Da oggi fino al 23 dicembre la squadra andrà in ritiro. "Si va in ritiro e si sta in ritiro finché non entra in testa alla mia squadra che dobbiamo giocare con intensità. Se pensiamo di essere bravi e belli perdiamo con tutti", conclude il tecnico.