© foto di IceOnFire PC

Gian Piero Gasperini è uno dei nomi su cui la Roma sta riflettendo per l'ereditò di Ranieri, che certamente non sarà confermato come tecnico giallorosso dopo giugno: secondo il Corriere dello Sport il tecnico di Grugliasco, peraltro legato all'Atalanta da un contratto lunghissimo, è il pole per diventare il nuovo punto di riferimento della Roma in panchina. Segue Sarri, specie in caso di licenziamento immediato da parte del Chelsea.