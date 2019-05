Corriere dello Sport: "Gasperini e la Roma, i perché di un no"

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport, viene affrontata anche la questione riguardante il rifiuto di Gian Piero Gasperini a diventare il nuovo allenatore della Roma. "I perché di un no" è il titolo dell'articolo, nel quale viene spiegato come il mister abbia deciso di restare all'Atalanta per giocarsi quella Champions League finalmente conquistata sul campo. Tuttavia quella di Gasp è stata una scelta ponderata, non solo emotiva: a non convincerlo è stata infatti la situazione creatasi all'interno della Roma, a dire il vero non troppo chiara neanche in termini di garanzie sportive. Il timore, fondato, era di trovare un club in grande difficoltà. A pesare sulla bilancia, inoltre, anche le rassicurazioni ricevute dall'Atalanta, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.