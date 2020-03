Corriere dello Sport: "Gazidis rifà il Milan: c'è fiducia in Pioli"

"Gazidis rifà il Milan. C'è fiducia in Pioli. L'ad rossonero incontra l'allenatore: può restare anche in futuro con un altro staff. Maldini, Boban e Massara non partecipano al colloquio che sa di futuro". Così il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, titola nelle pagine interne sul club rossonero e sul suo futuro, che, in mezzo a mille cambiamenti, potrebbe vedere la riconferma dell'attuale tecnico.