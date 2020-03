Corriere dello Sport: "Giochi dispari"

"Giochi dispari", titola in taglio alto il Corriere dello Sport, dedicato allo slittamento dei Giochi Olimpici. Le Olimpiadi si terranno la prossima estate, con il CIO che ieri è arrivato alla resa, trovando l'accordo con il presidente giapponese Abe per uno spostamento di dodici mesi. Il logo resterà Tokyo 2020, così come per l'Europeo, ma le Olimpiadi si terranno in un anno dispari.