"Giroud promessa per luglio": così il Corriere dello Sport di spalla, in prima pagina. Niente da fare per l'arrivo dell'attaccante francese in Italia. Niente Lazio o Inter per Giroud. Muro del Chelsea che non ha trovato un sostituto all'altezza e affare rimandato di qualche mese. Tare era a Londra e aveva in mano l'accordo ma il veto posto da Lampard ha fatto saltare l'affare.