Corriere dello Sport guarda la ripartenza in Germania: "La Bundesliga è pronta"

vedi letture

Non c'è solo il calcio d'Italia, ma anche il calcio degli altri. In Germania, ad esempio, sarebbero già pronti per tornare in campo dopo lo stop per la pandemia e il Corriere dello Sport titola così: "La Bundesliga è pronta: 'Si tornerà in campo senza le mascherine'", assicura il ministro del lavoro, che sottolinea come sia questa una soluzione improponibile.