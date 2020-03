Corriere dello Sport: "Higuain apre la fuga dalla Juve"

"Higuain apre la fuga dalla Juve": nel taglio alto del Corriere dello Sport si parla del mini esodo bianconero con il Pipita che ha lasciato Torino per tornare in Argentina da sua madre. Il giocatore ha lasciato l'isolamento dopo soli 8 giorni (negativo al tampone) per tornare in Argentina con l'ok del club. Anche Pjanic e Khedira sono volati subito dalle loro mogli.