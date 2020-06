Corriere dello Sport: "I gol in tv in prima serata su Novantesimo minuto"

vedi letture

"I gol in tv in prima serata su Novantesimo minuto", titola in taglio basso il Corriere dello Sport, dedicato all'incontro andato in scena ieri tra il ministro Spadafora e l'ad di Sky Italia Ibarra, dal quale è uscito l'accordo per trasmettere in chiaro in prima serata gli highlights su tutte le reti in chiaro. Così 90° minuto pensa al format per andare in onda in prima serata. E su TV8 potrebbe essere trasmessa una partita in chiaro per le prime 2/3 giornate.