Corriere dello Sport: "I laziali raccolgono le firme Scudetto"

Il Comitato Consumatori Lazio ha appena lanciato un’altra petizione. "I laziali raccolgono le firme Scudetto" scrive il Corriere dello Sport a pagina 17. Sulla piattaforma Change.org quasi mille adesioni (882 per la precisione) per chiedere la riapertura del campionato. L’avvocato Gianluca Mignogna, lo stesso che aveva lanciato la petizione per il riconoscimento dello scudetto 1915 ex aequo con il Genoa, è sceso di nuovo in campo.