Corriere dello Sport: "I medici dettano le regole: la Serie A riparte in ritiro"

"I medici dettano le regole: la Serie A riparte in ritiro", titola il Corriere dello Sport in taglio alto, dedicato alle ultime notizie in termini di ripartenza del campionato, con il comitato scientifico pronto a redigere il protocollo per la ripresa degli allenamenti, che tutte le squadre dovranno osservare. La Lega valuta di riavviare la stagione a fine maggio, con le semifinali di Coppa Italia sulla RAI.