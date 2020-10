Corriere dello Sport: "I tamponi preoccupano la Lazio. Jolly rinvio contro la Juventus?"

vedi letture

La Lazio ha strappato un buon punto in Belgio contro il Bruges nonostante l'emergenza. Squadra rientrata nella notte ma la situazione resta preoccupante. "I tamponi preoccupano la Lazio. Jolly rinvio contro la Juventus?" scrive quest'oggi il Corriere dello Sport. La Lazio ritiene che alcuni casi siano 'border line' e che potrebbe recuperare alcuni calciatori nel giro di 10 giorni, difficilmente contro Torino e Zenit, ma nel frattempo ha avviato tutte le procedure previste dal protocollo. La situazione non è semplice, esiste la possibilità di chiedere il rinvio della partita con il Toro (Tare non lo ha negato) ma non è da escludere nemmeno l'utilizzo del jolly l'8 novembre per la sfida con la Juve.