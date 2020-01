© foto di stefano tedeschi

"Iacoponi-Cornelius, il Lecce non regge". Titola così a pagina 27 il Corriere dello Sport sul posticipo di ieri sera vinto dagli emiliani per 2-0: "I giallorossi non vincono dal 30 novembre scorso, poi soltanto un punto. Il Lecce prova ma non segna. Liverani, quarta sconfitta consecutiva. Il Parma vola al settimo posto".