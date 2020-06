Corriere dello Sport: "Ibra, blitz in Svezia: scatta l’inchiesta?"

"Ibra, blitz in Svezia scatta l’inchiesta?" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi, a pagina 17. Nuova capatina in Svezia per Ibra ma stavolta la Federazione potrebbe aprire un'indagine. L’attaccante del Milan s’è intrattenuto negli spogliatoi dell’Hammarby dopo la vittoria (2-0) sull’Ostersunds e avrebbe violato i protocolli e le regole in tempi di Covid. "Prima di poter parlare devo saperne di più, ne discuteremo con l'Hammarby", ha spiegato Mats Enquist, segretario generale della federazione.