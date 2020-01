© foto di stefano tedeschi

"Ibra-CR7, che coppa", titola il Corriere dello Sport in taglio alto, dedicato alla Coppa Italia, con il Milan che super per 4 a 2 il Torino ai supplementari e si guadagna la semifinale contro la Juventus. Brividi per i rossoneri, che fino al novantesimo erano sotto per 2 reti a 1: poi si scatena Calhanoglu, che prima firma il pareggio in pieno recupero e poi trova la rete del vantaggio nel secondo tempo supplementare. Chiude i conti Ibrahimovic con la sua prima rete a San Siro dal suo ritorno.