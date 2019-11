Corriere dello Sport: "Ibra, ora tocca a te. Raiola in arrivo"

© foto di Wilman

Zlatan Ibrahimovic di nuovo in Italia? Sta per arrivare il momento decisivo, come racconta nelle pagine interne il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Ibra, ora tocca a te. C'è Raiola in arrivo. L'attaccante svedese sta per decidere se accettare le offerte dalla Serie A. Il Milan è convinto di strappargli il sì, manca però l'accordo totale. Per questo il Bologna può sperare", la titolazione sull'argomento.