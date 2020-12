Corriere dello Sport: "Ibrahimovic last minute, il Milan ci crede"

Ibrahimovic ancora non ha alzato bandiera bianca in vista della gara di domani sera tra Milan e Parma. Difficile il recupero, ma lo svedese non si fa problemi a stressare quel fisico da quasi quarantenne, anche se ieri a Milanello ha svolto ancora un lavoro personalizzato. Se l'allenamento di ieri avrebbe dovuto fornire risposte efficaci su quel problema al bicipite femorale della coscia, in questo non ha lanciato segnali forti e chiari per il rientro già nel posticipo di San Siro. Dovesse chiamarsi fuori col Parma, lo aspetterebbe il Genoa mercoledì nel turno infrasettimanale. A scriverlo è il Corriere dello Sport.