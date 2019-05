Corriere dello Sport, Ibrahimovic sta con Allegri: "Conta vincere"

© foto di Giulio Falciai

Nelle pagine del Corriere dello Sport, viene dato spazio alle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha infatti difeso Massimiliano Allegri, reo di non avere un gioco spettacolare. "Conta vincere" è l'idea del giocatore, secondo il quale il bel gioco non ha valore se non è suffragato dai risultati. Poi lo svedese si racconta, dicendo di essere in America per passione e di voler continuare fino a quando otterrà i risultati: che in fondo è l'unica cosa che conta, anche per gli stessi giornalisti.

Gasp, in volo con la Dea - Approfondimento statistico per il Corriere dello Sport, che rivela i successi dell'Atalanta numeri alla mano. I nerazzurri sono infatti una squadra molto inglese: è la formazione che corre più di tutte nel nostro campionato, forte di una preparazione super e di un'eccellenza nel pressing. Proprio l'intensità da Premier League è alla base del successo degli orobici, squadra con ben il 58% di possesso palla medio e specializzata nelle rimonte: ben 23 punti sono stati infatti ottenuti da situazioni di svantaggio.

Petrachi-Roma, il Toro lo libererà - Gianluca Petrachi sarà il nuovo uomo mercato della Roma: questa è l'impressione che aleggia nell'aria. Nonostante le smentite di Urbano Cairo, che precisa come il dirigente abbia un contratto con i granata fino al 2020, pare che non ci siano più dubbi. Questa situazione potrebbe essere prodromica ad alcune operazioni di mercato: ad esempio Armando Izzo potrebbe seguire il ds, mentre sarebbe più difficile arrivare a Belotti.