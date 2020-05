Corriere dello Sport: "Icardi, Inter e Psg si chiude"

"Icardi, Inter e Psg si chiude". Questo il titolo a pagina 14 che il Corriere dello Sport dedica all'attaccante argentino: "La storia tra Icardi e il club milanese sta per finire: resta a Parigi. Trovata in extremis l'intesa per il riscatto dell'argentino da parte dei francesi dopo i 20 gol realizzati in 31 gare. Ai nerazzurri vanno tra i 60 e i 65 milioni (più facili bonus)".