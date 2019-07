© foto di Mattia Verdorale

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport, si parla anche della vicenda Icardi. "L'affare è di chi lo farà" si legge nel titolo, con Maurito che ormai vive da separato in casa con l'Inter. Conte non sembra volerne più sapere dell'attaccante argentino, ma al tempo stesso il suo futuro è un totale rebus. Anche perché lui avrebbe confidato che vorrebbe restare in nerazzurro. Juventus e Napoli seguono la situazione da spettatrici interessate. L'impressione, in ogni caso, è che si arriverà ad agosto: sarà una delle telenovele principali di questa estate di calciomercato.