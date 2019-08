Corriere dello Sport: "Icardi, le liste Inter e l'incognita futuro"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Uno dei casi dell'estate è sicuramente quello di Mauro Icardi, che vive quasi da separato in casa all'Inter. Ne parla il Corriere dello Sport nelle pagine interne del quotidiano di oggi, nell'articolo che titola: "Icardi, le liste Inter e l'incognita futuro". Qualora dovesse clamorosamente restare, l'attaccante argentino dovrebbe infatti trovare comunque posto nella lista dei giocatori eleggibili per la Serie A. A rischio, invece, il posto nella lista Champions. Il futuro però è particolarmente in bilico: tutti aspettano nuovi sviluppi.