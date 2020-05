Corriere dello Sport: "Il Bari da oggi ritorna in campo con una road map per la Serie B"

"Il Bari da oggi ritorna in campo con una road map per la Serie B", questa l'apertura del Corriere dello Sport, che guarda alla formazione di mister Vincenzo Vivarini. Andando poi nel dettaglio: "Tutti al lavoro. Vincenzo Vivarini darà oggi il via alla Fase 2 con gli allenamenti individuali aspettando di capire come e quando la stagione si concluderà".