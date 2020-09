Corriere dello Sport: "Il Bari vara la fase 2: tre obiettivi per il 3-4-3 elaborato da Auteri"

Occhi in casa Bari per il Corriere dello Sport, che accende i fari sul mercato dei biancorossi: "Il Bari vara la fase 2: tre obiettivi per il 3-4-3 elaborato da Auteri".

Più nel dettaglio: "Si apre adesso la fase due del mercato per completare il nuovo volto del Bari. Tre i colpi in canna. Un innesto per reparto in modo da rendere ancora più competitiva la rosa messa a disposizione da Auteri", con riferimento a Lorenzo Lollo del Venezia, prossimo alla firma, e ad altri due innesti che devono completare i reparti. Il sogno è Patrick Ciurria del Pordenone.