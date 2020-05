Corriere dello Sport: "Il Benevento corre già libero. Ma in testa ha solo la A"

"Il Benevento corre già libero. Ma in testa ha solo la A": così, il Corriere dello Sport guarda al Benevento di Filippo Inzaghi, che lunedì prossimo tornerà in campo con la squadra sannita per la ripresa della preparazione. Intanto, però, la squadra si tiene in forma: "Allenamento in gruppo ma distanziati per le strade della città per Hetemaj, Coda, Tello, Letizia e Barba".