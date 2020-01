"Il blitz di Friedkin per Roma e stadio". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica a pagina al colui che potrebbe essere il futuro presidente della Roma: "Il texano a Milano con il figlio Ryan: le firme arriveranno entro febbraio. Il futuro proprietario del club deciso a chiudere: non ci saranno ostacoli dopo le due diligence. Oggi potrebbe presentarsi a Torino per la partita".