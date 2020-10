Corriere dello Sport: "Il Brescia c'è, il Trapani non è neppure partito"

"Il Brescia c'è, il Trapani non è neppure partito". Il Corriere dello Sport torna a mettere in evidenza la situazione della formazione siciliana, persino a rischio esclusione del campionato di C: "Al Rigamonti si presentano il Brescia e la quaterna arbitrale, la canonica attesa di 45’ e poi tutti a casa. Manca il Trapani, rimasto in Sicilia attento a cose extra campo di gioco. Quella di martedì è stata una notte lunga, nello studio del notaio Saverio Camilleri, alla presenza del «titolare» del Trapani Gianluca Pellino e dei rappresentanti del Comitato «C'è chi il Trapani lo ama»: Pellino si sarebbe impegnato a cedere tutte le sue quote alla somma simbolica di un euro. Si resta in attesa di alcune liberatorie. Oggi, entro le 13, sapremo se tutto potrà risolversi come spera la città. Sempre oggi sapremo se ieri si sia riusciti a rispettare le già note scadenze cui ottemperare, fatto alquanto difficile".