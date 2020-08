Corriere dello Sport: “Il CONI dice no. Il Trapani in C”

Spazio alla decisione del Consiglio di Garanzia del Coni sul caso Trapani nelle pagine del Corriere dello Sport che titola: “Il CONI dice no. Il Trapani in C”. La classifica di Serie B resta così invariata coi siciliani che retrocedono assieme a Livorno e Juve Stabia, Perugia e Pescara ai play out e il Cosenza certo della salvezza diretta. “La norma sulla perentorietà dei termini decisiva per la conferma del -2 in classifica - si legge – al club di Petroni. Perugia-Pescara rimane il play out”.