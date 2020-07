Corriere dello Sport, il Crotone verso la promozione in A: "Conta solo vincere"

"«Conta solo vincere». Stroppa: Non guardo agli altri campi, prendiamoci i tre punti". Così il Corriere dello Sport, che guarda in casa Crotone: gli uomini di mister Giovanni Stroppa sono infatti a un passo dalla promozione diretta in A, e la gara di oggi potrebbe essere decisiva, tanto che il quotidiano prosegue poi "I rossoblù giocano col Livorno, formazione già retrocessa in Serie C".