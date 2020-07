Corriere dello Sport: "Il direttivo per il 2020/2021. La C riparte il 27/9. Schiarita stipendi"

vedi letture

Novità in vista per la Serie C, evidenziate dal Corriere dello Sport dopo il comunicato di ieri: "Il direttivo per il 2020/2021. La C riparte il 27/9. Schiarita stipendi". In merito a questo ultimo punto: "Considerando che l’iter per l’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale non è stato ancora completato, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha emanato un’apposita delibera da sottoporre al prossimo Consiglio Federale: nella stessa si precisa che fra i requisiti previsti per l’esonero delle società dal pagamento degli emolumenti al 15 luglio, la cui inosservanza avrebbe comportato almeno 2 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione, basterà l’avvenuta presentazione della domanda di concessione anziché l’avvenuta corresponsione della Cig, come inizialmente stabilito il 18 giugno scorso".