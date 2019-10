Corriere dello Sport: "Il fantasma di Rino"

"Il fantasma di Rino". Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Gattuso. L'ex giocatore e tecnico del Milan, infatti, ha rifiutato il Genoa perché è pronto a tornare in rossonero ma finché c'è Maldini...

Zaniolo perdonato torna in Nazionale - COsì titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport in taglio laterale. Mancini lo chiama in azzurro per la sfida alla Grecia, Fonseca, invece, è pronto ad affidargli la Roma: così Nicolò è riuscito a convincerli.