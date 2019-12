Corriere dello Sport: "Il giro di Inter e Juve in 80 giorni"

Nel taglio alto del Corriere dello Sport si parla della corsa Scudetto. "Il giro di Inter e Juve in 80 giorni". Parte domani la grande volata che porterà allo scontro diretto di Torino in programma a marzo. Per i nerazzurri e Sarri almeno 13 partite da giocare. Le variabili infortuni, coppe e mercato. Altobelli sicuro: "Testa a testa fino alla fine ma i bianconeri restano favoriti".