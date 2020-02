Corriere dello Sport: "Il Napoli balla con Diego"

© foto di stefano tedeschi

"Il Napoli balla con Diego", è il titolo in taglio centrale dedicato al Napoli dal Corriere dello Sport. Gli azzurri nel posticipo del Monday Night superano la Sampdoria per quattro reti a due. Partita subito in discesa per i partenopei grazie alle reti di Milik ed Elmas, prima di farsi raggiungere dai blucerchiati, a segno con Quagliarella (una prodezza balistica) e Gabbiadini su rigore. Poi entra Diego Demma, che si rivelerà il più lesto a ribadire in rete una respinta di Colley ed a consegnare i tre punti agli uomini di Gattuso. Mertens poi arrotonda il risultato a tempo scaduto.