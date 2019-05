Corriere dello Sport: "Il Napoli dice di no a 90 milioni per Koulibaly"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il Napoli dice no a 90 milioni per Koulibaly". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli in prima pagina. Di spalla si legge che la maxi-offerta è arrivata dal Real Madrid ed è stata rifiutata dal club azzurro, che adesso si concentra sui rinnovo: prolungamento offerto a Callejon (2022) e Maksimovic. Nel mirino, in chiave acquisti, resta Rodrigo de Paul dell'Udinese.