Corriere dello Sport: "Il Napoli è già pronto, ora dipende da Insigne"

C'è spazio anche per il Napoli in apertura sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Il Napoli è già pronto, ora dipende da Insigne", si legge in taglio basso. Gattuso ha scelto la squadra anti-Barcellona. Anche Totti al campo spinge Lorenzo al rientro. Da Francesco una carica di energia per il capitano azzurro, che deve riprendersi dall'infortunio in vista della Champions: "Credo nel Napoli e nel lavoro di Rino. Spero nel vostro exploit".