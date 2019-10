"Il Napoli non ci sta". Così titola in prima pagina,.in taglio alto, l'edizione odierna del Corriere dello Sport sui partenopei. L'arbitro, eri sera durante la gara delle diciannove tra Napoli e Atalanta, nega il rigore a Llorente e l'Atalanta va sul 2-2. Un putiferio in campo, espulso Ancelotti. E Aurelio De Laurentiis esplode.