"Il Napoli paga l'Eurotassa: è pari con la SPAL". Così titola in taglio laterale in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla formazione di mister Carlo Ancelotti. Gli azzurri, infatti, reduci dal successo in Champions League, sono stati raggiunti dopo il gol di Milik pareggiando così 1-1.