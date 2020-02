Corriere dello Sport: "Il Napoli si perde ma è lite sul VAR"

"Il Napoli si perde ma è lite sul VAR": così il Corriere dello Sport nella sua prima pagina odierna. Nuovo ko per il Napoli di Rino Gattuso, che perde al San Paolo contro il Lecce. Proteste azzurre per un calcio di rigore negato a Milik. Giuntoli non ci sta: "Inaccettabile che l'arbitro non vada a rivedere l'episodio al video".