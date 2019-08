© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

"Il nuovo Lecce vola, Salernitana flop": non si risparmia sulla Salernitana il Corriere dello Sport, che racconta della disfatta degli uomini di Ventura in Coppa Italia. Proprio sul match del "Via del Mare": "Spettacolo Lapadula: doppietta. In gol Falco e Majer per il 4-0 finale. Ventura e i suoi vengono travolti".