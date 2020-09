Corriere dello Sport: “Il Pescara di Oddo? Anche algoritmi e nuove tecnologie”

“Il Pescara di Oddo? Anche algoritmi e nuove tecnologie”, titola così il Corriere dello Sport nelle pagine di Serie B sulla squadra abruzzese svelando la svolta tecnologica del tecnico. “Speciali sensori nelle divise per monitorare la resistenza al lavoro degli atleti e prevenire infortuni”.

“Il Pescara diventa (iper)tecnologico: si affida all’intelligenza artificiale. Merito del nuovo main sponsor, Contrader, giovane azienda campana intorno alla quale gravitano ben 130 ingegneri specializzati in tecnologie innovative. Che, una volta applicate al calcio, permetteranno di prevedere gli infortuni, stabilire le condizioni fisiche di un determinato giocatore e... molto altro. - si legge nel pezzo - Ora, non sappiamo se basterà ai biancazzurri per battere il Chievo sabato alle ore 14 all’Adriatico, ma l’auspicio di un buon esordio del nuovo ticket c’è tutto. A proposito, ci sarebbe anche da vendicare quella sconfitta all’ultimo minuto dell’ultima giornata del vecchio campionato, il 31 luglio scorso, che stava quasi per mandare all’inferno della C gli abruzzesi (poi salvati dai rigori ai play out contro il Perugia)”.