Corriere dello Sport: "Il Pescara di Zauri già al primo bivio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il Pescara di Zauri già al primo bivio": dopo un avvio di stagione non entusiasmante, in casa Pescara si parla già di gara spartiacque. Sarà quindi una settimana di fuoco per gli abruzzesi, come riporta anche il Corriere dello Sport: "Al Del Duca serve una svolta dopo il brutto ko in casa".