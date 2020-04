Corriere dello Sport: "Il piano della Lazio. Visite in sette giorni"

Lotito non si rassegna, anzi. Il patron biancoceleste studia il modo più rapido per poter rientrare in campo, emergenza permettendo. A tal proposito il Corriere dello Sport, nelle pagine interne dell'edizione odierna, titola così sui biancocelesti: "Il piano della Lazio. Visite in sette giorni. La società attende le decisioni federali, ecco come pensa di muoversi. Se si ripartirà il 4 maggio il club farà i test da lunedì 27 aprile: sarà seguito il protocollo FIGC".