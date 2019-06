Corriere dello Sport: "Il PSG si muove per Milinkovic"

© foto di Mattia Verdorale

"Il PSG si muove per Milinkovic". Questo il titolo a pagina 14 del Corriere dello Sport dedicato al giocatore biancoceleste dato per partente: "Nuove voci sul Sergente: Leonardo lo vuole a Parigi. Dalla Francia: offerti 55 milioni per il centrocampista serbo ma la Lazio vuole più soldi. Intanto resta nel mirino della Juve. Per sostituirlo in Argentina si parla di Nathan Nandez, giovane uruguaiano del Boca Juniors".