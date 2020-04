Corriere dello Sport: "Il report del CONI per giocare sicuri"

"Il report del CONI per giocare sicuri", titola il Corriere dello Sport in taglio basso, dedicato al dossier ricevuto dal Ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, con le valutazioni di rischio per ogni sport. Poche minacce per il tennis, mentre il calcio non raggiunge mai il codice rosso. Con codici che vanno da 0 (rischio nullo), a 4 (rischio elevato), il calcio non raggiunge mai quota 4: si dovrebbero però prendere diverse precauzioni, dalle mascherine in panchina al distanziamento sociale.