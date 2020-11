Corriere dello Sport: "Immobile e CR7, gli insostituibili di Lazio e Juve"

Immobile e Cristiano Ronaldo, gli insostituibili. Li denomina così il Corriere dello Sport i due simboli di due squadre che scoprono il limite di patire troppo quando non ci sono. Cristiano ha giocato sei volte in 17 giorni e in 4 nazioni differenti. Immobile ha saltato quattro delle ultime sette gare e tre delle ultime quattro, diventando a sua volta l'immagine della precarietà con cui il calcio prosegue e avanza. Nell'ultimo anno, Nazionale esclusa, Immobile ha saltato cinque partite (due sconfitte e tre pareggi per la squadra di Inzaghi). Senza Ronaldo la Juve non ha vinto a Crotone, né a Verona e né col Barcellona.