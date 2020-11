Corriere dello Sport: "Immobile è libero e Inzaghi potrebbe schierarlo subito contro il Crotone"

Ciro Immobile è finalmente libero: "Basta tamponi - scrive il Corriere dello Sport -. Meglio contare i gol della Scarpa d'Oro, di nuovo libera di correre e segnare per la Lazio. Immobile non è più prigioniero, ecco la notizia". L'attaccante si è presentato nella mattinata di ieri alla Paideia per sostenere le visite d'idoneità, l'ultimo passaggio obbligatorio prima di tornare all'attività agonistica. Poi ha sostenuto l'intero allenamento a Formello, e ha finito con una razione supplementare di allunghi prima di tornare negli spogliatoi. Non è da escludere che parta titolare già contro il Crotone: "Ciro ha bisogno di giocare, forse partirà dall'inizio, ma non può essere al top", precisa il quotidiano.